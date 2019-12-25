Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года

При цене на нефть в 50 долларов за баррель и сохранении нынешней динамики дефицит российского бюджета составит около 5% ВВП.

Генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко спрогнозировал курс доллара к концу года. Он сделал это во время беседы с "РИА Новостями".

По его словам, при цене на нефть в 50 долларов за баррель и сохранении нынешней динамики дефицит российского бюджета составит около 5% ВВП. В этом сценарии цена доллара будет, по прогнозу Тищенко, на уровне 66 рублей.

Последний раз до такой отметки курс доллара опускался в марте 2020 года. После этого произошёл развал сделки ОПЕК+ и рубль значительно ослаб — в некоторые дни доллар торговался на отметках выше 80 рублей.

Ранее мы писали, что аналитики допустили доллар по ₽90 во втором квартале 2020 года.