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Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года
Сегодня, 10:29
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matveyvn

Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года

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При цене на нефть в 50 долларов за баррель и сохранении нынешней динамики дефицит российского бюджета составит около 5% ВВП.

Генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Сергей Тищенко спрогнозировал курс доллара к концу года. Он сделал это во время беседы с "РИА Новостями".

По его словам, при цене на нефть в 50 долларов за баррель и сохранении нынешней динамики дефицит российского бюджета составит около 5% ВВП. В этом сценарии цена доллара будет, по прогнозу Тищенко, на уровне 66 рублей.

Последний раз до такой отметки курс доллара опускался в марте 2020 года. После этого произошёл развал сделки ОПЕК+ и рубль значительно ослаб — в некоторые дни доллар торговался на отметках выше 80 рублей.

Ранее мы писали, что аналитики допустили доллар по ₽90 во втором квартале 2020 года.

Теги: курс доллара, курсы валют, рубль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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