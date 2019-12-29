Эксперт: решение суда Каира добавило ложку дегтя в российско-египетские отношения

Апелляционный суд Каира назвал крушение самолета на Синаем в 2015-м году "аварией", а не терактом и отказался выплачивать компенсации семьям погибших из России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что это может отодвинуть планы по налаживаю отношений между странами.
Без выплат по жалобам остались 30 обратившихся семей. В Госдуме РФ сложившуюся ситуацию назвали хамством по отношению к России.
Специалисты обратили внимание на то, что ранее власти Египта хотели возобновить полноценное авиасообщение с Россией и привлечь туристов на популярные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.
"Однако столь вопиющее отрицание фактов судом вполне может добавить ложку дегтя в двусторонние отношения и отодвинуть эти планы на отдаленную перспективу",
— отметили эксперты.
Напомним, трагедия над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил.
Фото: pixabay.com
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