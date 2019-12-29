Эксперт: решение суда Каира добавило ложку дегтя в российско-египетские отношения

В Египте не собираются выплачивать компенсации родственникам погибших в самолете над Синайским полуостровом.

Апелляционный суд Каира назвал крушение самолета на Синаем в 2015-м году "аварией", а не терактом и отказался выплачивать компенсации семьям погибших из России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что это может отодвинуть планы по налаживаю отношений между странами.

Без выплат по жалобам остались 30 обратившихся семей. В Госдуме РФ сложившуюся ситуацию назвали хамством по отношению к России.

Специалисты обратили внимание на то, что ранее власти Египта хотели возобновить полноценное авиасообщение с Россией и привлечь туристов на популярные курорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

"Однако столь вопиющее отрицание фактов судом вполне может добавить ложку дегтя в двусторонние отношения и отодвинуть эти планы на отдаленную перспективу", — отметили эксперты.

Напомним, трагедия над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил.

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