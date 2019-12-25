Эксперт рассказал о противостоянии властей Австралии с Facebook

Кейс из Австралии может заинтересовать руководство СМИ по всему миру.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" рассказали о том, что не только Роскомнадзор "воюет" с социальными сетями. В качестве примера он привел конфликт властей Австралии и Facebook.

В Австралии внесли поправки в местное законодательство, согласно котором социальные сети должны платить СМИ за репосты пользователей новостей в свои ленты. Это связано с тем, что соцсети получают отчисления от рекламы, а производитель контента не получает ничего.

Это не понравилось Facebook. Он заблокировал любые ссылки на новостные сайты в австралийском сегменте и официальные странички местных средств массовой информации. После того, как действия компании раскритиковали пользователи, пришлось пойти на компромисс. Правительство Австралии в свою очередь также пошло на уступки. В целом противостояние длилось неделю.

Накануне стало известно о том, что Роскомнадзор может заблокировать Twitter в России через месяц, если социальная сеть не удалит запрещённые материалы.

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