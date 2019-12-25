Эксперт прокомментировал заявление Трампа о неэффективности G7

На саммите собираются обсуждать будущее Китая.

Трамп предложил пригласить на сентябрьскую встречу "Большой семерки" Россию, Южную Корею и Индию. Идею не одобрили остальные члены G7. Решение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты задались вопросом, а нужна ли эта встреча России. У государства нет необходимости доказывать собственную значимость своим присутствием, так как с 2014 года она и так справлялась с этим. Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозель Боррель разрешил присутствовать России только в качестве гостя. Одна из заявленных тем ― будущее Китая.

Заметим, что для России идеальна была бы ситуация, когда ее отношения с Китаем и США лучше, чем их отношения друг с другом. Поэтому ценность участия России в мероприятии, которое Трамп может попытаться использовать в качестве площадки для координации давления на Китай, кажется сомнительной. отметили специалисты.

Ранее президент США заявил о том, что "семерка" ненадлежащим образом представляет то, что происходит в мире.

Фото: The White House