Эксперт прокомментировал возможность привлечения России к альянсу против КНР

В своих действиях США настроены против России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности привлечь Россию к альянсу против Китая. Выступление американского политика прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению Помпео, это было бы возможно, учитывая "естественные отношения между Китаем и Россией". Эксперты обратили внимание на то, что параллельно с этим США одобрил санкции в отношении "Северного потока - 2", запрет на признание Крыма частью России и продление ограничений на военное сотрудничество между странами.

В связи с этим предложение госсекретаря США расходится с остальной политикой государства по отношению к России.

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