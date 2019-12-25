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Эксперт прокомментировал возможность привлечения России к альянсу против КНР
Сегодня, 16:37
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал возможность привлечения России к альянсу против КНР

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В своих действиях США настроены против России.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности привлечь Россию к альянсу против Китая. Выступление американского политика прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

По мнению Помпео, это было бы возможно, учитывая "естественные отношения между Китаем и Россией". Эксперты обратили внимание на то, что параллельно с этим США одобрил санкции в отношении "Северного потока - 2", запрет на признание Крыма частью России и продление ограничений на военное сотрудничество между странами. 

В связи с этим предложение госсекретаря США расходится с остальной политикой государства по отношению к России. 

Фото: pixabay.com 

Теги: внешняя политика сша, военный альянс, россия и кнр
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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