Боррель: заявление Китая и РФ может стать основанием для их мощного альянса

В Евросоюзе видят мировое противостояние авторитарных режимов и демократических.

Глава верховной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что заявление Китая и России может стать основанием для совместного мощного альянса. Такое заявление специалист сделал на пресс-конференции перед журналистами. Мероприятие транслировалось службой ЕС по внешним связям в Twitter-аккаунте. По мнению аналитика, в настоящее время Москва и Пекин противостоят демократическим основам.

Совместное заявление Китая и России, которое было мало замечено [Западом] за ситуацией на Украине, может стать основанием для мощного альянса двух авторитарных режимов. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Специалист уточнил для прессы, что в в отличие от холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами. Последними в ЕС считают КНР и РФ.

ЕС не считает, что Россия стремится захватить Украину.

Фото: European Comission

