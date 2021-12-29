ЕС не считает, что Россия стремится захватить Украину

Жозеп Боррель оценил данный кризисный момент для мира в историческом контексте.

Евросоюз не считает, что Россия стремится захватить Украину. Такое заявление на мероприятии, организованном пресс-службой Евросоюза сделал верховный представитель дипломатии Жозеп Боррель. По мнению эксперта, Москва на самом деле хочет только оказывать влияние на соседнее государство ради пересмотра архитектуры безопасности в европейском регионе.

Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение. Жозеп Боррель, глава верховной дипломатии ЕС

Специалист заметил, что лично не думает о том, что Россия намерена напасть на территорию Украины в настоящее время так, как Адольф Гитлер напал на Советский Союз в 1941 году. По словам Борреля, неверным будет говорить о том, что сейчас мир находится в самой критической точке с завершения Второй мировой войны. Эксперт полагает, что данный момент можно назвать самым сложным только с момента холодной войны. При этом страны Евросоюза, США и НАТО ведут многоуровневый диалог с Москвой.

Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России.

Фото и видео: Twitter / European External Action Service - EEAS

