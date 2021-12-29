Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" санкций против России

В ЕС надеются предупредить РФ о невозможности агрессии против Киева.

Глава верховной дипломатии Европы Жозеп Боррель рассказал об инструментах для "болезненных" антироссийских санкций. Информацией чиновник поделился с журналистами на совместной пресс-конференции с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном. Он уточнил, что инструменты в экономической сфере, финансах и торговле для новых ограничений в отношении Москвы уже имеются, но ЕС надеется избежать их введения.

Набор инструментов будет иметь серьезные последствия для российской экономики… Когда мы говорим о санкциях, то речь идет о персональных санкциях, торговле, секторальных экономических и финансовых санкциях. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Европейский чиновник добавил, что ЕС не планирует никому угрожать, однако он хочет дать понять о последствиях при определенном поведении со стороны РФ. По мнению. Борреля, такое сдерживание Москвы является частью дипломатических переговоров. Он видит долг со стороны региона говорить о жестких последствиях в том случае ради предупреждения, если РФ решит атаковать территорию соседнего государства.

Напомним, что Запад и Киев последнее время постоянно заявляют об усилении "агрессивных действий" со стороны России около государственных границ Украины.

Боррель назвал диверсификацию источников поставок газа ключевой задачей ЕС.

Фото и видео: YouTube / NowThis News



