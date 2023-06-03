Эксперт прокомментировал приостановку участия России в ДСНВ

Дмитрий Суслов рассказал о причинах выхода Москвы из ДСНВ.

Эпоха больших международных договоров по сокращению и ограничению вооружений, особенно на двусторонней основе между США и Россией, безвозвратно ушла в прошлое. Такой информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований от факультета мировой экономики и мировой политики в НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

Я думаю, что без изменения самой природы российско-американских отношений Россия не будет возобновлять с США диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружением. Дмитрий Суслов, эксперт

Напомним, что российский президент Владимир Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию уведомил законодателей о том, что Москва приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ. Глава государства добавил, что руководство страны не выходит из договора. Однако, прежде чем вернуться к обсуждению проблемных вопросов, Кремлю нужно понять, на что именно претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, а также поднять вопрос того, как учитывать их стратегические арсеналы и ударный совокупный потенциал членов Североатлантического военного блока. Официальная нота о приостановке участия России в Договоре была передана вашингтонской администрации 28 февраля.

Трампу было сложнее победить Харрис, но он не был обречен, считает эксперт.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости