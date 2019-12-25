Эксперт прокомментировал предложения Путина по снижению рисков конфронтации США и России

Путин считает, что в ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере.

Владимир Путин предложил ряд мер, направленных на снижение рисков конфронтации России и США в информационной сфере. Среди них ― исключить вмешательство в выборы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что именно обвинения в их вмешательстве не раз становились поводом для громких скандалов.

Особо подчеркивается роль ИКТ и высокотехнологичных методов. Несмотря на то, что предложенные инициативы могли бы сгладить острые углы в отношении двух государств, вопрос в том, будут ли они услышаны.

Имя России используют в качестве пугала во внутриамериканских конфликтах, что является причиной для разнообразных обвинений и санкций. Вполне возможно, что наши "партнеры" под надуманными предлогами решат не отказываться от столь удобного для них инструмента. отметили эксперты.

Ранее сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального.

Фото: kremlin.ru