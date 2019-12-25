В ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере.

Президент России Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга — в том числе в электоральные процессы.

Данный пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля заявлении главы государства о программе восстановлении отношений между двумя странами в области международной информационной безопасности.

Путин считает, что в ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере.

Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы. Владимир Путин, президент России

Он отмечает, что вмешиваться в процессы будет запрещено при помощи ИКТ и высокотехнологичных методов.

Ранее Путин прибыл в Астраханскую область на военные учения "Кавказ-2020".

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