Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Американцы просят Белый дом предоставить отчет о финансовом положении Владимира Путина.

Американские сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Алексея Навального. Текст документа размещен на сайте демократа Криса Кунса, который представляет штат Делавэр. Представители обеих партий местного парламента создали документ, который вводит ограничения против официальных лиц РФ из-за случая нарушения международного права. Речь идет об отравлении российского оппозиционера. На данный момент точного списка людей, которые попадут под новые санкции, нет. Уточняется возможность заморозки их активов и отказ в выдаче виз.

В настоящее время сенаторы запрашивают у администрации Белого дома финансовый отчет о финансовом положении Владимира Путина и его "ближайшего окружения", включая членов семьи политика.

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