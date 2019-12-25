Совфед ратифицировал договор с Венгрией о праве граждан на получение пенсии

Сенаторы рассказали о действии закона.

Совет Федерации ратифицировал договор с Венгрией о праве граждан на получение пенсии. Документ дает право гражданам двух государств получать пенсию по старости, инвалидности и утрате кормильца, также накопительной и социальной.

Граждане одной договаривающейся стороны приравниваются в правах и обязанностях к гражданам другой договаривающейся стороны текст документа

Сенаторы отметили, что денежное обеспечение будет назначено в соответствии с законами одной из сторон. Он не может быть приостановлено, отменено или уменьшено из-за проживания застрахованного гражданина в другой стране. Выплаты будет организована на территории РФ уполномоченными органами по заявлению застрахованного лица, на территории Венгрии - по месту проживания застрахованного лица в виде перевода. Аналогичный порядок зафиксирован и для другой стороны.

Размер выплаты стороны начисляют, основываясь на трудовой стаж застрахованного лица, которое он получил на ее территории, а также страховом стаже, приобретенном на территории РСФСР.

Совфед одобрил закон о возврате переплаты страховых взносов в ПФР.

Фото: Piter.tv