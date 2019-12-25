Эксперт прокомментировал блокировку сайтов в Украине

На Украине постановили заблокировать более 400 сайтов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что "борьба с инакомыслием" в соседней стране продолжается. Все начиналось с оппозиционных телеканалов, а теперь действующая власть переключилась на Интернет-ресурсы.
В список вошли новостные издания, такие как РБК, "Аргументы Неделi", Vlasti.net, Zaxid Media и так далее, "Живой Журнал" и ряд Telegram-каналов. Решение было вынесено Голосеевским судов Киева.
В администрации Зеленского, видимо, думаю, что подобные действия позволят прикрыть промахи правительства и остановить рост популярности оппозиционных партий.
предположили эксперты.
Напомним, что в начале февраля Киев ввел санкции по постановлению президента против оппозиционных телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной Рады Тараса Козака (владельца телеканалов). Ограничения будут действовать пять лет. В России такое решение раскритиковали.
Фото: pixabay.com
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