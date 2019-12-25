Эксперт по безопасности рассказал об ударах ВС РФ по важным целям спецоперации

Он отметил слаженность действий российской армии.

Эксперт по безопасности и ОДКБ Роман Насонов оценил текущую ситуацию на Украине в период проведения российской спецоперации. Об этом он рассказал в интервью телеканалу 360.

По словам эксперта, сейчас сложно делать предположения о количестве беспилотников, оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку украинская сторона освоила управление такой техникой. При этом российские военные демонстрируют надежность прикрытия наземной и приграничной группировок своей территории. Он также заявил, что один беспилотник обходятся армии противника в 5-9 млн долларов.

Насонов напомнил, что ракетные войска уничтожили пункт управления "Юг", в результате чего должна быть нарушена система управления ВСУ. Эксперт отметил, что это поможет российским войска качественно и результативно достигать целей спецоперации.

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине реализуют сценарий, неудавшийся в Белоруссии.

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