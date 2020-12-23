Агаси Тавадян ожидает ее в апреле текущего года.

Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил аналитик по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По мнению спикера, распространения инфекции следует ждать уже в апреле. Однако пик новой волны эпидемии будет существенно ниже, чем во время второй волны.

Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты Агаси Тавадян, эксперт Центра экономических исследований

Специалист пояснил, что в Москве ежедневное число зараженных коронавирусом снизится примерно до 600 человек. В российских регионах Тавадян спрогнозировал аналогичную динамику.

Кудрин заявил о начале третьей волны COVID-19 в России.

Фото: Piter.tv