Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявил аналитик по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По мнению спикера, распространения инфекции следует ждать уже в апреле. Однако пик новой волны эпидемии будет существенно ниже, чем во время второй волны.
Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70% населения будут привиты
Агаси Тавадян, эксперт Центра экономических исследований
Специалист пояснил, что в Москве ежедневное число зараженных коронавирусом снизится примерно до 600 человек. В российских регионах Тавадян спрогнозировал аналогичную динамику.
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Фото: Piter.tv
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