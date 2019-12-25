Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. Мнением поделился бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг. Его слова приводит издание URA.RU.
Гринберг не разделяет опасений банкиров о том, что российские вкладчики откажутся от банковских депозитов из-за того, что инфляция превысит ставку по ним. Уверенность экономист обосновал тем, что у банковских вкладов попросту нет альтернативы, потому что даже вложения в недвижимость сейчас сулят неясные перспективы.
Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства.
Руслан Гринберг, бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук
Он добавил, что хранение денег в стеклянных банках не приносит вообще никакой выгоды.
Ранее в Центробанке заявили, что российская экономика прошла дно в мае.
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