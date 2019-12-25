Он считает, что хранение денег в стеклянных банках не приносит вообще никакой выгоды.

Эксперт оценил ситуацию на рынке банковских вкладов в России. Мнением поделился бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук Руслан Гринберг. Его слова приводит издание URA.RU.

Гринберг не разделяет опасений банкиров о том, что российские вкладчики откажутся от банковских депозитов из-за того, что инфляция превысит ставку по ним. Уверенность экономист обосновал тем, что у банковских вкладов попросту нет альтернативы, потому что даже вложения в недвижимость сейчас сулят неясные перспективы.

Сейчас такое время, что нужно думать, как сохранить свои средства. Руслан Гринберг, бывший директор Института экономики РАН, доктор экономических наук

Он добавил, что хранение денег в стеклянных банках не приносит вообще никакой выгоды.

Ранее в Центробанке заявили, что российская экономика прошла дно в мае.