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Эксперт объяснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию
Сегодня, 14:16
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Эксперт объяснил слухи о поставке снарядов из КНДР в Россию

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Иван Мезюхо отметил, что достоверных данных по поводу данной новости нет.

В украинских и американских СМИ появилась информация о там, что КНДР якобы осуществила поставку 1 млн снарядов в РФ. Информацию телеканалу "360" прокомментировал политолог, председатель Крымской региональной общественной организации "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.

Эксперт отметил, что достоверных данных по поводу данной новости нет и напомнил, что РФ и Северная Корея являются суверенными государствами, а значит, имеют право осуществлять торговлю в любых сферах, в том числе и в военно-технической.

По мнению политолога, новость была попыткой украинских СМИ показать мнимую международную изоляцию России и отсутствие у страны "нормальных" экономических партнеров.

Ранее мы сообщили о том, что Украине предрекли скорую катастрофу из-за Зеленского.

Фото: Pxhere

Теги: новости россии, политика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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