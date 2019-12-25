Эксперт объяснил, почему китайские власти отнеслись с пониманием к закрытию российской границы

C 20 февраля гражданам Китая запрещен въезд на территорию РФ.

Китайские власти заранее знали о закрытии российской границы. Новость о закрытии въезда в РФ для граждан Китая огорчила некоторых россиян, однако, как выяснилось, в КНР узнали об этом по дипломатическим каналам.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что таких мер не пришлось применять во время эпидемии "птичьего гриппа" и атипичной пневмонии. Это говорит о серьезности ситуации и отношения к ней в России.

"Никто в мире не осознает положение с эпидемической угрозой лучше, чем власти Китая. Не удивительно, что они отнеслись к этому шагу России с пониманием", — отметили специалисты.

Напомним, решение о запрета на въезд гражданам Китая было принято 19 февраля председателем правительства РФ. Оно вступило в силу сегодня, 20 февраля.

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