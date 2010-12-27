Эксперты опасаются, что кардинальный пересмотр цен на лекарства может усложнить ситуацию

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому будет проведена перерегистрация цен на жизненно важные лекарства.

С 2020 года Минздрав и ФАС смогут менять зарегистрированные цены на лекарства из перечня жизненно необходимых. Нововведение при этом не будет касаться медикаментов стоимостью до 100 рублей, вакцин, наркотических и психотропных препаратов. Чтобы выбрать цену, специалисты будут сравнивать минимальную стоимость препарата в 11 странах, особенно в стране-производителе.

Хотелось бы верить, что лекарства станут доступнее населению, но последние инициативы в сфере регулировки цен уже привели к срыву поставок лекарств в 42 субъектах РФ, – отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Эксперты опасаются, что кардинальный пересмотр цен может только усложнить ситуацию.

А пока чиновники будут вести ценовые войны с фармацевтическими компаниями, заложниками ситуации станут миллионы граждан, которым эти лекарства жизненно необходимы, – подытожили эксперты

Эксперт высказался о штрафах для иностранных организаций за нарушение российских законов.

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