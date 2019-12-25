Юрий Кнутов заметил, что Россия может уничтожить штабы и базы противника.

Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму. В интервью для журналистов из газеты "Вечерняя Москва" Юрий Кнутов заявил, что сомневается в наличие потенциала у Киева для ведения войны с РФ.

Львовская база и другие будут полностью уничтожены Юрий Кнутов, российский военный эксперт

Специалист прокомментировал заявление главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. ранее иностранец заявил, что Киев готов ударить по территории полуострова "Нептуном". Такое заявление в РФ считают "политической бравадой". Кнутов заметил, что на удар по Киеву Москва начнет штурмовать базы и штабы противника.

Кнутов добавил, что на момент распада СССР Киев имел большой военный потенциал. Однако эксперт считает, что все вооружение было "распродано и разворовано". В России учитывают, что в последнее время развитием украинской армии занимаются США и НАТО. Они переподготавливают ВСУ.

Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма.