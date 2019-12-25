Эксперт назвал вероятный ответ России на удар Украины по Крыму. В интервью для журналистов из газеты "Вечерняя Москва" Юрий Кнутов заявил, что сомневается в наличие потенциала у Киева для ведения войны с РФ.
Львовская база и другие будут полностью уничтожены
Юрий Кнутов, российский военный эксперт
Специалист прокомментировал заявление главнокомандующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. ранее иностранец заявил, что Киев готов ударить по территории полуострова "Нептуном". Такое заявление в РФ считают "политической бравадой". Кнутов заметил, что на удар по Киеву Москва начнет штурмовать базы и штабы противника.
Кнутов добавил, что на момент распада СССР Киев имел большой военный потенциал. Однако эксперт считает, что все вооружение было "распродано и разворовано". В России учитывают, что в последнее время развитием украинской армии занимаются США и НАТО. Они переподготавливают ВСУ.
Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма.
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