Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма. Об этом сообщили журналисты из "Главреда" со ссылкой на слова политика. Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждение вопроса принадлежности полуострова в "минском формате" может заблокировать прогресс в урегулировании переговоров по Донбассу.
Тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Политик отметил, что Киев продолжает "наступательно продвигать" в международных переговорах тему о возвращении Крыма. Кулеба призвал создавать условия, при которых деоккупация станет неизбежной.
Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым.
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