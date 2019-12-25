Дмитрий Кулеба напоминает, что вопрос Крыма для Киева не закрыт.

Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма. Об этом сообщили журналисты из "Главреда" со ссылкой на слова политика. Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждение вопроса принадлежности полуострова в "минском формате" может заблокировать прогресс в урегулировании переговоров по Донбассу.

Тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Политик отметил, что Киев продолжает "наступательно продвигать" в международных переговорах тему о возвращении Крыма. Кулеба призвал создавать условия, при которых деоккупация станет неизбежной.

Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым.