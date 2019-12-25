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Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма
Сегодня, 13:30
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lesjasap

Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма

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Дмитрий Кулеба напоминает, что вопрос Крыма для Киева не закрыт.

Глава украинского МИД призвал "не тешить себя иллюзиями" по поводу Крыма. Об этом сообщили журналисты из "Главреда" со ссылкой на слова политика. Дмитрий Кулеба рассказал, что обсуждение вопроса принадлежности полуострова в "минском формате" может заблокировать прогресс в урегулировании переговоров по Донбассу.

Тот факт, что россияне рассказывают о Крыме как о закрытом вопросе, свидетельствует о том, что они вынуждены это постоянно подчеркивать

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Политик отметил, что Киев продолжает "наступательно продвигать" в международных переговорах тему о возвращении Крыма. Кулеба призвал создавать условия, при которых деоккупация станет неизбежной.

Украина откажется принять "компенсацию" от России за Крым.

Теги: дмитрий кулеба, крым, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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