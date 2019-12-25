Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины. Об этом журналистам НСН в интервью сообщил глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Полковник пояснил, что вооруженные люди с территории Украины могли пытаться попасть в РФ для того, чтобы узнать о том, как охраняется государственная граница с другой стороны. Произошедшее ветеран назвал провокацией со стороны Киева.
Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница
Сергей Гончаров, полковник
Эксперт рассказал, что Киев может готовиться к военным действиям для того, чтобы контролировать территории, которые сейчас ему не подчиняются. Гончаров призвал рассматривать подготовку ВСУ и инцидент на границе как единое целое.
Раскрыты подробности о найденном ФСБ тайнике с миллионами рублей на кладбище.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все