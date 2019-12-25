Полковник объяснил, зачем Киеву устраивать такой инцидент на границе с РФ.

Эксперт назвал провокацией перестрелку на границе России и Украины. Об этом журналистам НСН в интервью сообщил глава Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Полковник пояснил, что вооруженные люди с территории Украины могли пытаться попасть в РФ для того, чтобы узнать о том, как охраняется государственная граница с другой стороны. Произошедшее ветеран назвал провокацией со стороны Киева.

Наверное, они хотели узнать, как охраняется граница Сергей Гончаров, полковник

Эксперт рассказал, что Киев может готовиться к военным действиям для того, чтобы контролировать территории, которые сейчас ему не подчиняются. Гончаров призвал рассматривать подготовку ВСУ и инцидент на границе как единое целое.

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Фото: Piter.tv