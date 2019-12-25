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Раскрыты подробности о найденном ФСБ тайнике с миллионами рублей на кладбище
Сегодня, 12:39
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lesjasap

Раскрыты подробности о найденном ФСБ тайнике с миллионами рублей на кладбище

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Стало известно, как силовики вышли на схрон с деньгами в Краснодаре.

Раскрыты подробности о найденном ФСБ тайнике с миллионами рублей на кладбище. Информацию сообщили журналисты "Комсомольской правды" в собственном Twitter-аккаунте. В СМИ уточнили, что речь идет об обнаруженных 50 млн рублей, которые хранились на территории городского кладбища в Краснодаре.

По данным силового ведомства, тайник устроил бывший заместитель генерального директора электросетевой компании города. О схроне ФСБ узнало благодаря подчиненному подозреваемого. Начальник проболтался о деньгах во время распития алкоголя. Он уточнил, что мешок со средствами был закопан в могиле на Славянском кладбище напротив "Аллеи славы".

Предположительно, наличные добыты преступным путем. Сейчас схронщик задержан. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве.

ФСБ задержала в Чечне двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба.

Фото: Piter.tv

Теги: краснодар, славянское кладбище, тайник, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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