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Эксперт: назначение Михаила Саакашвили в Украине не случайно
Сегодня, 18:15
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nadezhda_sib

Эксперт: назначение Михаила Саакашвили в Украине не случайно

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Михаил Саакашвили возвращается в украинскую политику.

Сегодня стало известно, что Михаил Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что такое назначение не случайно.

На новом посту Саакашвили будет вести переговоры с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Специалисты считают, что президенту Украины нужны средства для поддержки экономики страны, а МВФ заинтересованы в том, чтобы у них был свой человек в правительстве Украины, который проводил бы политику организации. В данном случае, по мнению экспертов, Саакашвили подходит на эту роль. Будучи президентом Грузии, он активно привлекал деньги из этих источников и знаком финансистам. В связи с этим велика вероятность, что он сможет получить кредит от МВФ для Украины. 

Также Михаил Саакашвили выступил за мир с Россией.

Фото: Михаил Саакашвили / Instagram 

Теги: зеленский, саакашвили, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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