Эксперт: Лукашенко перестал игнорировать коронавирус

Сегодня стало известно о первом случае смерти зараженного коронавирусом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что распространение коронавируса спадет к Пасхе. Эксперты-Telegram канала "Мейстер" отметили, что риторика политика начала меняться.

Дело в том, что до недавнего времени Лукашенко игнорировал распространение инфекции. Однако ситуацию в стране нельзя назвать благоприятной: из-за вируса в Витебской области отменились все публичные мероприятия и закрылись ярмарки. Сегодня, 31 марта, также стало известно о первой смерти у человека с коронавирусом.

Теперь президент соседнего государства полагает, что Белоруссия уже достигла пика заболеваемости и ожидает ее окончания.

Фото: president.gov.by