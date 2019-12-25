Эксперт: Джон Болтон заочно полемизирует со своим преемником

В интервью на "Дожде" он высказался о молчании Трампа по ситуации с Навальным.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон назвал "ошибкой" то, что американский президент никак не отреагировал на "дело Навального". Перед этим нынешний советник президента по нацбезопасности Роберт О"Браен заявил том, что США исчерпали "санционный потенциал" в отношении России. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что Болтон вступил в заочную полемику со своим преемником.

Эксперты считают, что такие слова экс-советника могут быть восприняты как агитация за Байдена. Таким образом, может оказаться, что санкции являются лишь "удобным пугалом во внутриамериканских политических разборках". Остается под вопросом, как именно должны были повести себя США в ситуации с Навальным.

Ранее оппозиционер сказал о том, что сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент.

Фото: puls24.at