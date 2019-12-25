Экс-врач "Локомотива" заявил о манифестации болельщиков из-за ухода Семина

Он считает, что эту ситуацию они восприняли как личный вызов руководству клуба.

Бывший врач московского "Локомотива" Савелий Мышалов в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о решении руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

Насколько мне известно, перед первой игрой "Локомотива" будет манифестация или что-то вроде этого. Болельщики это так не оставят. Мне предлагали принять участие. Но куда там, скоро 88 лет стукнет. Неужели руководство клуба не понимает, какую аудиторию затрагивают? Для болельщиков Семин — икона, эту ситуацию они восприняли как личный вызов. Савелий Мышалов, экс-врач "Локомотива"

Напомним, 14 мая совет директоров "Локомотива" принял решение о смене главного тренера. Вместо Юрия Семина команду возглавит сербский специалист Марко Николич. Ранее он работал в "Фехерваре" из Венгрии и привел клуб к победе в национальном чемпионате в сезоне 2017/18.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Роман Широков заявил, что "Локомотив" не прогрессировал при Семине.

Фото: fclm.ru