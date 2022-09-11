Экс-советник Тэтчер объяснил, почему Байден боится вооружать Украину

Филип Карбер, бывший советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, объяснил, почему президент США Джо Байден боится вооружать Украину. Об этом он рассказал в эфире украинского "Пятого канала".
По словам эксперта, у России есть ядерная сила, с помощью которой можно будет уничтожить США и их население. Он подчеркнул, что с такой силой Москва может отправить Вашингтон в каменный век. Также Карбер напомнил о ядерных боеголовках, которые стоят на вооружении у России.
Когда вы президент США, ваша первоочередная ответственность – защита американского населения. Вы должны учитывать существенную угрозу.
Фили Карбер, экс-советник Маргарет Тэтчер
Ранее Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией.
Видео: YouTube / 5 канал
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