Он призвал поставлять Украине оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к длительному противостоянию с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По словам Столтенберга, альянс размещает новые силы на восточных рубежах. Он добавил, что это сигнал Москве о намерениях НАТО защищать "каждый дюйм территории союзников". Также генсек призвал поставлять Украине оружие даже в ущерб собственной обороноспособности.

Ранее Небензя заявил, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения.

Видео: YouTube / NATO News