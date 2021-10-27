Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

Дипломат оценил опасность прямого конфликта с военным альянсом.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения Североатлантического военного альянса с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности при Всемирной организации.

Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

