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Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения
Сегодня, 8:01
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Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

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Дипломат оценил опасность прямого конфликта с военным альянсом.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения Североатлантического военного альянса с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности при Всемирной организации.

Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
 

Теги: василий небензя, нато, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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