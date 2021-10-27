Небензя: конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что конфронтация НАТО с Россией повышает риск прямого столкновения Североатлантического военного альянса с Москвой. Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании Совета безопасности при Всемирной организации.
Опосредованная конфронтация НАТО с Россией объективно повышает риск прямого столкновения России с альянсом, несмотря на утверждения, что там делают все возможное для избежания такого сценария.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя назвал заседание СБ ООН по Украине новой вехой в антироссийской кампании.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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