Дипломат напомнил о ведении гибридной войны против РФ.

Заседание Совета Безопасности ООН, проводимое в среду по инициативе американской стороны и Албании, представляет собой новую веху в антироссийской кампании по дезинформации. Соответствующее заявление в ходе мероприятия сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат напомнил, что информационная война была развязана странами коллективного Запада и киевским режимом.

Сегодняшнее заседание, созванное по запросу США и Албании, имеет все шансы стать новой вехой в дезинформационной кампании, развязанной Украиной и ее западными спонсорами против нашей страны Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт пояснил, что тактикой Запада в гибридной войне на территории Украины против Москвы является "борьба до последнего украинца". Василий Небензя полагает, что противники пытаются очернить действия ВС РФ любыми способами, как и саму специальную военную операцию. В качестве примера дипломат привел провокации в Буче, Краматорске, Кременчуге, Мариуполе. Он добавил, что от общественности всеми силами утаиваются реальные свидетельства трагедий.

Замгенсека ООН призвала к немедленному прекращению боевых действий на ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций