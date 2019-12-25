Экс-советник Кучмы назвал возможных преемников Зеленского

По его словам, ни Пётр Порошенко, ни Виктор Медведчук, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин назвал возможных преемников действующего главы государства Владимира Зеленского, которого накануне госпитализировали с COVID-19.

По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Олен Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы

По его словам, ни Пётр Порошенко, ни Виктор Медведчук, ни Юлия Тимошенко не имеют шансов на временное исполнение обязанностей главы государства.

Эксперт отметил, что на пост имеют шансы мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ. Об этом президент Украины рассказал в собственном видеообращении к народу, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил о том, что глава государства хочет создать именной блог для общения с украинцами.

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