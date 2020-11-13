Глава Украины хочет создать собственный видеоблог.

Владимир Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ. Об этом президент Украины рассказал в собственном видеообращении к народу, опубликованном в его Telegram-канале. Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк говорил о том, что глава государства хочет создать именной блог для общения с украинцами.

Вопреки традициям, у меня, как у президента Украины, своих телеканалов и своих СМИ нет, а поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья Владимир Зеленский, президент Украины

Политик заметил, что хороший новостей на каналах местных предпринимателей и влиятельных политиков на Украине нет. Он добавил, что зачастую позитивная информация воспринимается как негатив.

Зеленский госпитализирован с коронавирусом.

Видео: TG / Zelenskiy / Official