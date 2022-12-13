Экс-сотрудницу петербургского Роспотребнадзора заподозрили во взяточничестве

Обвиняемой изберут меру пресечения в ближайшее время.

Экс-заместителя начальника Юго-Западного территориального отдела Роспотребнадзора Петербурга подозревают во взяточничестве. Как сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета города, в отношении женщины возбудили уголовное дело.

Как полагает следствие, некий предприниматель передал сотруднице ведомства 50 тыс. рублей: в обмен на денежное вознаграждение Роспотребнадзор должен был "закрыть глаза" на нарушения, выявленные в ходе проверки.

Обвиняемой изберут меру пресечения в ближайшее время.



Ранее мы сообщили о том, что петербургского подполковника арестовали за требование взятки в 20 млн рублей от сотрудника РЖД.

Фото: Piter.TV