Экс-президент Украины сообщил об историческом событии на переговорах по Донбассу

Украина подготовила пакет дополнительных мер по урегулированию конфликта в Донбассе.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина предложит ряд мер, которые станут гарантом мира на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Дом".

Напомним, что 20 апреля состоялось внеочередное заседание подгруппы в ТКГ. Киев заявил о согласовании дополнительных мер для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. По словам Кравчука, посол от ОБСЕ назвал эти меры "историческим событием".

На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Экс-президент отметил, что в настоящее время этот документ дорабатывает рабочая группа. Он станет объектом обсуждения 27 апреля, во вторник.

Ранее в Киеве заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве.

Видео: Youtube/Телеканал ДОМ