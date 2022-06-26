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Экс-президент США заявил, что страна "стала посмешищем"

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Основными проблемами бывший лидер США назвал рекордные показатели инфляции, цены на топливо и потерю энергетической независимости.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два года Америка превратилась в "посмешище". По мнению политика, страна пришла в упадок. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Иллинойс, указали в ТАСС.

Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить.

Дональд Трамп

Основными проблемами бывший лидер США назвал рекордные показатели инфляции, цены на топливо и потерю энергетической независимости. Кроме того, политик усомнился в свободе прессы в стране и рассказал о росте преступности. 

Ранее на Piter.tv: Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году.

Видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network

Теги: америка, митинг в штате иллинойс, сша, трамп
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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