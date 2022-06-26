Экс-президент США заявил, что страна "стала посмешищем"

Основными проблемами бывший лидер США назвал рекордные показатели инфляции, цены на топливо и потерю энергетической независимости.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два года Америка превратилась в "посмешище". По мнению политика, страна пришла в упадок. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в штате Иллинойс, указали в ТАСС.

Это [США] больше не великая страна, это страна упадка. Мне противно вам это говорить. Дональд Трамп

Основными проблемами бывший лидер США назвал рекордные показатели инфляции, цены на топливо и потерю энергетической независимости. Кроме того, политик усомнился в свободе прессы в стране и рассказал о росте преступности.

Ранее на Piter.tv: Трамп заявил, что ничто не остановит его от участия в выборах в 2024 году.

Видео: YouTube / Right Side Broadcasting Network