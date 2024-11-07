Экс-президент Кыргызстана получил 11,5 года лишения свободы

Алмазбек Атамбаев признан виновным по трем уголовным статьям, объединенным в единое делопроизводство.

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева по решению Первомайского районного суда в городе Бишкеке приговорили к 11,5 года лишения свободы. Экс-глава государства обвиняется в незаконном присвоении земельных участков, а также незаконном обогащении и участии в массовых беспорядках 7-8 августа 2019 года. Три уголовных дела были объединены в единое делопроизводство, хотя Атамбаева - Сергей Слесарев в комментарии для издания "24.kg" предположил, что судья не имел права объединять производства.

Местные следственные органы считают, что политик виновен в незаконном присвоении земельных участков в селе Кой-Таш в Аламудунском районе Чуйской области, незаконном обогащении и в участии в беспорядках. Судебная инстанция уточнила, что в отношении Атамбаева должны действовать такие меры воздействия как конфискация имущества и лишение государственных наград. Обвиняемому предписывается выплатить крупный денежный штраф.

Напомним, что по уголовному делу также осужден бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов. Мужчину приговорили к 7 годам и 8 месяцам лишения свободы.

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Фото: YouTube / AKIpress news

Видео: YouTube / САЯСАТ MEDiA news