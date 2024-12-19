Экс-премьер Украины прокомментировал размещение "Орешника" в Белоруссии

Николай Азаров оценил размещение нового российского комплекса в Белоруссии.

Размещение новейшего российского ракетного комплекса средней дальности "Орешник" на белорусской территории усилит обороноспособности республики. Соответствующее заявление местным журналистам из новостного агентства "Белта" сделал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Иностранный чиновник председательствовал в стране в период с 2010 по 2014 года. Он прокомментировал слова российского президента Владимира Путина, который упоминал, что размещение "Орешника" в Белоруссии возможно уже со второй половины 2025 года.

Тут, как говорится, и обсуждать особенно нечего. Это появление мощного оружия, против которого нет противодействия на Западе. Безусловно, это усиление обороноспособности страны и снижение угроз безопасности. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Говоря о о реакции коллективного Запада на подобное решение, экс-премьер отметил, что Минску и Москве важно прекратить обращать внимание на это, а реагировать лишь на "реальные дела". В частности, речь идет о том, что страны-члены НАТО увеличивают траты на военные расходы, а Берлин одобрил огромнейшую программу по модернизации Бундесвера на 100 миллиардов евро.

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Фото и видео: YouTube / БелТА