Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам колонии

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями.

Кировский районный суд Астрахани приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего главу правительства региона Руслана Султанова. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на защитника Дмитрия Лебедева.

Также срок получил бывший министр финансов Астраханской области Виталий Шведов. Ему суд постановил отбыть наказание сроком 5,5 лет. Оба гражданина обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие считает, что Шведов и Султанов необоснованно привлекли для нужд области несколько коммерческих кредитов на сумму более шести миллиардов рублей по ставкам от семи до 8,5 процентов годовых. Кроме того, на счетах областного бюджета области имелись значительные остатки средств. Шведов и Султанов могли привлечь госкредит в сумме свыше двух миллиардов рублей по ставке 0,1% годовых.

Было установлено, что в результате действий бюджету региона был причинен ущерб в размере более 405 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье о злоупотребления должностными полномочиями.

Защита Шведова заявила, что приговор будет обжалован.

Ранее московский городской суд освободил от наказания экс-управляющего авиакомпании "Трансаэро" Михаила Котова прямо на заседании. Он был приговорен к пяти с половиной годам колонии за злоупотребление полномочиями.

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