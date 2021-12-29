Экс-глава управления Росимущества Подмосковья арестован по делу о взятке

Чиновник получил взятку в виде оплаты номера гостиницы во время отдыха на одном курортов РФ.

Бабушкинский суд Москвы арестовал экс-руководителя управления Росимущества по Подмосковью Николая Пешкова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Чиновника отправили в следственный изолятор по обвинению в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, Пешков, находясь на посту главы регионального управления ведомства, получил взятку за содействие в виде оплаты номера гостиницы во время отдыха на одном из российских курортов.

Пешков останется под арестом на два месяца – до 25 марта. Кроме того, в СИЗО отправили коммерсанта, которого подозревают в даче взятки чиновнику.

Николай Пешков был назначен главой управления Росимущества Московской области в августе 2019 года. В декабре прошлого года он был уволен с должности.

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Фото: Piter.tv