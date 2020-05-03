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Экс-глава Минобороны Британии объявила о выдвижении на пост премьера

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В своем агитационном видео она заявила о необходимости изменить формат руководства страной.

Экс-глава Минобороны Британии, ныне младший министр по торговой политике страны Пенни Мордонт объявила о выдвижении на пост премьер-министра. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

В своем агитационном видео Мордонт заявила о необходимости изменить формат руководства страной. Она призвала уделять "меньше внимания лидеру и больше внимания кораблю". Также экс-глава Минобороны Британии заявила о необходимости вернуться к четким установкам в политике.

Ранее мы сообщали, что Борис Джонсон ушел в отставку.

Видео: Twitter / Penny Mordaunt

Теги: борис джонсон, минобороны великобритании, пенни мордонт, премьер-министр великобритании
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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