Он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

Премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом он заявил в официальном выступлении перед прессой.

Джонсон отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина. Он также пообещал максимальную поддержку будущему лидеру Консервативной партии и правительства. Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.

Отметим, что в последнее время большинство британских министров и чиновников покинули свои должности из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.

Ранее Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса.

Видео: The Independent