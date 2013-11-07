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Борис Джонсон ушел в отставку

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Он будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

Премьер-министр Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом он заявил в официальном выступлении перед прессой.

Джонсон отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина. Он также пообещал максимальную поддержку будущему лидеру Консервативной партии и правительства. Джонсон стал премьер-министром Великобритании в июле 2019 года.

Отметим, что в последнее время большинство британских министров и чиновников покинули свои должности из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства.

Ранее Джонсон призвал правительство не уходить в отставку во время кризиса.

Видео: The Independent

Теги: борис джонсон, отставка, премьер-министр великобритании
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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