Экс-гендиректор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде

Надежда Судденок попросила прощения у семей погибших в трагедии.

Бывший генеральный директор "Зимней вишни" выступила с последним словом в суде. Об этом рассказали представители "РИА Новостей" из зала слушаний в Кемерове. Надежда Судденок попросила поверить в то, что она не знала о проблемах с пожарной безопасностью в торговом центре.

Я прошу прощения у всех людей и у всего общества… которые испытали и боль, и страх. Это и люди, у которых погибли родные и близкие, это и персонал, это и люди, которые переживали, сопереживали, и я прошу у всех меня простить. Надежда Судденок, экс-глава ТЦ "Зимняя вишня"

Женщина рассказала, что сожалеет о том, что не смогла самостоятельно увидеть проблемы и предотвратить трагедию. Судденко заметила, что во время учебных тренировок системы в ТЦ работали исправно. Она попросила судебную инстанцию учесть изложенные адвокатами доводы. Прокуратура просит для фигурантки расследования 14 лет заключения. Ее обвиняют за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ), а также за нарушение пожарной безопасности (части 3 статьи 219). Адвокаты просят оправдательного приговора.

СК завершил расследование дела в отношении собственника ТЦ "Зимняя вишня". Мишустин в Кемерове почтил память погибших при пожаре в "Зимней вишне".

Фото: Piter.tv