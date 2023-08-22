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Экс-футболист ЦСКА сравнил Гинера с Доном Карлеоне
Сегодня, 15:13
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Экс-футболист ЦСКА сравнил Гинера с Доном Карлеоне

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По словам экс-игрока, однажды он увидел президента клуба с кубинской сигарой в зубах

Бывший футболист ЦСКА Руслан Нахушев сравнил президента клуба Евгения Гинера с Доном Карлеоне, персонажем романа "Крестный отец". Об этом он заявил в интервью Sport24.

По словам экс-игрока, однажды он увидел Гинера с кубинской сигарой в зубах, когда зашел в его кабинет. Он подчеркнул, что в тот момент президент армейцев был похож на главу мафии. Нахушев перешел в ЦСКА в 2002 году, но за два года провел в основной команде несколько матчей.

Ранее мы сообщали, что ЦСКА хочет приобрести форварда "Ривер Плейта" Борху.

Фото: pfc-cska.com

Теги: евгений гинер, руслан нахушев, фк цска
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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