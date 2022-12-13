Суд в Перми приговорил экс-депутата заксобрания к 4 годам колонии за дебош в баре

Александр Телепнев будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Ленинский суд российского города Пермь признал виновным в хулиганстве бывшего депутата краевого законодательного собрания Александра Телепнева и приговорил мужчину к четырем годам колонии строгого режима. Известно, что преступление было совершено в ночь на 30 апреля 2022 года. Находясь в пермском баре "Наташа", фигурант расследования бросал в посетителей и персонал стаканом, а также ведром для льда и барным стулом. Из-за такого поведения пострадали два человека. Позже потерпевшие заключили с подозреваемым Телепневым мировое соглашение, им был возмещен моральный и физический ущерб.

Напомним, что также в 2018 году Александр Телепнев вместе со своим знакомым и промоутером Сергеем Ванкевичем избил музыканта Андрея Ширмана (известного под псевдонимом DJ Smash). Инцидент произошел в пермском ночном клубе. Экс-депутата и Ванкевича судебные органы осудили за причинение музыканту вреда здоровью средней тяжести в группе лиц из хулиганских побуждений. Речь идет о пунктах "г" и "д" части 2 статьи 113 Уголовного кодекса России. Оба обвиняемых получили по два года заключения. Срок мужчины отбывали в колонии-поселении. В 2019 году Сергей Ванкевич и Александр Телепнев были выпущены на свободу.

DJ Smash избил бывший депутат ЗакСа Пермского края.

Фото и видео: Telegram / Mash