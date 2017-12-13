DJ Smash избил бывший депутат ЗакСа Пермского края

По предварительной информации, музыкант Андрей Ширман пострадал от бывшего депутата Пермского края, который также является профессиональным спортсменом.

В Перми сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту избиения известного музыканта - Dj Smash (Андрей Ширман), об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Перми.

12 февраля текущего года в отдел полиции №6 Управления МВД России по Перми от гражданина 1982 года рождения поступило заявление о том, что 10 февраля 2018 года в баре "Дом культуры" ему были причинены телесные повреждения. Согласно информации МВД, уголовное дело возбуждено по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".

Андрей Ширман по-прежнему находится в медицинском учреждении под наблюдением медиков. Его состояние оценивается пока как стабильно тяжелое.

Как сообщает пресс-атташе пострадавшего, Андрея избил пермский гражданин - Александр Телепнев. Он является бывшим депутатом Законодательного Собрания Пермского края, профессиональный спортсмен. Ранее мыс сообщали о том, что DJ Smash показал свое лицо поклонникам, после жестокого избиения в Перми.

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Фото: Instagram - showmaniya_