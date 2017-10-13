Бьянка выходит замуж: кто такой Роман Безруков, фото Бьянки с будущим мужем

Певица Бьянка выходит замуж за гитариста Романа Безрукова.

Певица Бьянка выходит замуж

Белорусская и российская R&B-певица Бьянка опубликовала в своем Instagram информацию о том, что выходит замуж. На личной странице артистки выложена фотография с кольцом и подписью "Да". Позже певица разместила совместное фото со своим молодым человеком, а теперь уже женихом. Спутником артистки стал гитарист Роман Безруков. Отметим, что Бьянка долгое время не раскрывала публике свою личную жизнь. Имя избранника стало известно совсем недавно.

Роман Безруков

Роман Безруков - гитарист, он давно сотрудничает с Бьянкой. Кроме того, музыкант снялся в одном из последних клипов певицы. Там он сыграл роль "разлучника". Судя по фотографиям в социальных сетях, Роман не может жить без музыки. Подписчики считают, что Роман безусловно талантливый гитарист.

Совместные фотографии Бьянки и Романа Безрукова

На личных страницах жениха и невесты опубликованы совместные фотографии с зимнего и летнего отдыха. По фотографиях пара в похожих спортивных костюмах. Подписчики артистов поздравляют влюбленных с радостным событием, а некоторые шутят, что на фотографии целая семья: Бьянка, Роман и огромный пес.

Фото: bezrukovmusic, biankarnb

Видео: "ВК" - Роман Безруков