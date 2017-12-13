DJ Smash показал на видео свое лицо после избиения

DJ Smash впервые после жестокого избиения в Перми показал свое лицо поклонникам.

В Сети появилось видео, на котором известный музыкант DJ Smash (Андрей Ширман) демонстрирует свое лицо со сломанной челюстью. 15-секундный ролик публикует издание Super в своем Telegram. На нем можно крупным планом разглядеть последствия нападения на звезду шоу-бизнеса. У DJ Smash явно повреждена нижняя челюсть, а также кости черепа и мягкие ткани головы.

"Я говорить не могу. Челюсть сложили. Сейчас будут проверять, что с мозгом. Здесь, у челюсти сломана кость, говорят, что до конца жизни буду ходить с железной пластиной. Ее врачи уже вставили", - рассказал на видео музыкант, который только что перенес операцию.

О самом избиении Андрея Ширмана пока что известно не так много фактов. Факт нападения на музыканта в пермском ночном клубе уже подтвердили его друзья из числа звезд шоу-бизнеса. Более того, популярный рэпер Тимати даже предположил, что его друга избил местный депутат-рукопашник Алексей Телепнев. Но сам парламентарий открестился от случившегося. По его словам, той ночью он виделся со Smash, но только сделал с ним селфи и немного поболтал.

Видео: Super!