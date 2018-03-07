Выборы "Путеводной звезды": российские артисты записали клип в поддержку Президента

В проекте приняли участие Тимати, Юлия Барановская, Дима Билан и Полина Гагарина.

Идейным вдохновителем проекта выступил продюссер Игорь Матвиенко. Музыку к песне, звучащей в клипе, написали Андрей Ширман ("DJ Smash") и Владимир Чиняев ("ChinKong"). А над словами «Путеводной звезды» трудился целый коллектив авторов: Андрей Ширман, Лара Д’Элиа, Александр Сахаров, Тимур Юнусов ("Тимати") и Владимир Чиняев.

"Это музыка со знаком плюс, песня, в которой говорится о том, что мы должны быть вместе. Поскольку вместе мы можем добиться большего",

- рассказал ТАСС Игорь Матвинко.

В клипе участвуют звезды российской эстрады, телеведущие и спортсмены. Например, гимнаст Алексей Немов демонстрирует прекрасную физическую форму, а Юлия Барановская и Михаил Галустян танцуют под пение звезд эстрады. Звезды доказывают, как важно для них выбрать свою "путеводную звезду".

Напомним, "Putin Team" - это общественное движение, созданное в конце прошлого года. Одна из целей команды: объединить людей, которые гордятся Россией и поддерживают действующего президента. Инициатором создания "Putin Team" стал хоккеист, нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.